شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق مخالفات احترازات كورونا بـ «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

شرعت وزارة الصحة، في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتجمعات غير المسموح بها، على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها تطبيق «سناب شات».

متابعة يومية

وبيَّن مصدر مطلع لـ«اليوم»، أن وزارة الصحة أبلغت المناطق والمديريات الصحية، بالمتابعة اليومية عن كل ما ينشر في خرائط «سناب شات» من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتجمعات، وكذلك حسابات المؤثرين على «سناب شات» والمشاهير بالمناطق ورفع المخالفات مباشرة مع مواقع ومكان المخالفة إلى مركز القيادة والتحكم بالمنطقة لتفعيل الرقابة، إضافة إلى إصدار مؤشر أسبوعي على عدد المخالفات، التي تم رصدها ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، وذلك بدءا من الإثنين القادم.

الحد الأقصى

وحددت «الصحة» لائحة الحد من التجمعات للإسهام في منع تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، والعقوبات المقررة لها، مشيرة إلى أن الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها 50 شخصاً.

كما حددت عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير «البروتوكولات» الوقائية، على أن تضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتهدف العقوبات إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية، التي تكون سبباً مباشراً لتفشي «كورونا»، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.