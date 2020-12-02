شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المال العام بـ «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد «آل مذهب» أهمية مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله حفاظا على المال العام، مشدداً على أهمية دور المواطنين بمختلف مسؤولياتهم ومواقعهم وفئاتهم الاجتماعية في التصدي لمثل هذه الآفة التي تضر بالوطن ومقدراته ومصالح مواطنيه، مُبْدِيًا حرص جامعة أم القرى على بناء وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وجرى خلال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج «وطننا أمانة» بدر الشهراني، وقدمها المستشار القانوني بالهيئة سعد العثمان، مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.
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