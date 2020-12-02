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حماية المال العام بـ «أم القرى»

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نَظَّمَت جامعة أم القرى بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، ورشة تفاعلية عبر منصتها الافتراضية بعنوان «حماية المال العام»، ضمن مبادرة وطننا أمانة «المرحلة الثانية» التي أطلقتها الهيئة يوم أمس الأول، برعاية رئيس الجامعة د. معدي آل مذهب، وحضور وكيل الهيئة أحمد الزيد، وبمشاركة وكلاء الجامعة وقياداتها الإدارية والمالية.

وأكد «آل مذهب» أهمية مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله حفاظا على المال العام، مشدداً على أهمية دور المواطنين بمختلف مسؤولياتهم ومواقعهم وفئاتهم الاجتماعية في التصدي لمثل هذه الآفة التي تضر بالوطن ومقدراته ومصالح مواطنيه، مُبْدِيًا حرص جامعة أم القرى على بناء وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وجرى خلال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج «وطننا أمانة» بدر الشهراني، وقدمها المستشار القانوني بالهيئة سعد العثمان، مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.

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