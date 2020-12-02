شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كرتون تمور لأهالي قعطبة بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,500 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1,500 أسرة. يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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