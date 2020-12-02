شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة لـ «المرابطين»: أحيي دفاعكم عن أرض الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

وجه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة عبر الاتصال اللاسلكي للمرابطين في الحد الجنوبي، أوصاهم، خلالها، بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

وقال سماحته، خلال لقائه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني د. عبدالحكيم العجلان في مكتبه، أمس، «أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله»، مذكرا إياهم ببعض الآيات والأحاديث التي تزيدهم قوة وصبرا. وأوصى سماحته المرابطين بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أمورهم، وحسن الثقة بالله وطلب العون واحتساب الأجر منه تعالى. كما أوصاهم بجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسئوليهم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله. واختتم كلمته بالدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد.

واستمع سماحته إلى شرح عن عمال جهاز الإرشاد في الحرس الوطني، مقدما الشكر لجهاز الإرشاد في وزارة الحرس الوطني على كل ما يقوم به من الأعمال النافعة.

وقدم رئيس جهاز الإرشاد بالوزارة، الشكر لسماحة المفتي، على إتاحة فرصة الالتقاء به، وعلى كلمته الضافية للمرابطين على الحد الجنوبي.