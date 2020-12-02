شكرا لقرائتكم خبر عن دعم 20 ألف طفل و100 معيلة باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وضمان استمرار العملية التعليمية لأطفال الشهداء والجرحى والفئات الضعيفة والمهمشة في مخيمات النزوح داخل اليمن، وتمكين المرأة المعيلة لأسر الأيتام بحصولها على مصدر دخل من خلال إيجاد فرص عمل للأسر ذوات الدخل المحدود، يستفيد من المشروع 20 ألف طفل و100 امرأة معيلة في مناطق مأرب وحضرموت وأبين ولحج والمهرة والضالع.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية المقدّمة من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني بمختلف المجالات وتحسين ظروفه المعيشية.
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