شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«الأعلى للقضاء»: انشروا الثقافة الحقوقية واستعينوا بالكفاءات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على قرار توسع المجلس الأعلى للقضاء في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها، إضافة إلى استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية. كما صوّت بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين.

التحول الرقمي

وترأس رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ أعمال الجلسة العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدت، أمس، عبر الاتصال المرئي، ووافق المجلس على مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

المدينة المنورة

وطالب «الشورى» هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.

مخاطر السيول

وتضمن قرار المجلس تنسيق الهيئة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات توسعة المسجد النبوي، ورؤى المدينة، ودار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقًا للتصور الموضوع لها، وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للسكان والزوار، وتحديد ما تحتاجه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول.

قياس الأداء

وصوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، الذي تضمن مطالبة المركز الوطني بالعمل على وضع مؤشرات أداء بمعايير موحدة وإطار حوكمة واضح وملزم لتقييم مستوى الأجهزة العامة في عمليات ومخرجات التخطيط الإستراتيجي، وتنفيذ البرامج وجودة المؤشرات والبيانات، ومدى التزامها بمتطلبات المركز.

كما دعا المجلس المركز بالعمل مع الأجهزة الحكومية على معالجة مشكلاتها في مستوى النضج من حيث إدارة الإستراتيجية وتجربة المستفيد، والتوسع في إجراء التقييم الذاتي والتحليل النوعي العميق لأداء الأجهزة العامة، وتوظيفهما في تحسين أدائها، فضلا عن استكمال التحول الرقمي.

الإنتاج الفكري

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، وطالبت اللجنة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وفي هذا السياق، طالب عضو المجلس د. سعد العمري، المكتبة بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي محليًا وعالميًا، بينما اقترح عضو المجلس د. صالح الشمراني استخدام الأرشفة الإلكترونية للمصادر والكتب، بينما أكدت عضو المجلس د. أميرة الجعفري، أهمية إقامة المؤتمرات للمساهمة في تسليط الضوء على الإنتاج الفكري السعودي.

التحديات الائتمانية

وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة. كما أكدت اللجنة في تقريرها أهمية عمل البنك مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية، التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض، التي يقدمها البنك، وإعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلني» للأهداف، التي أنشئ من أجلها، وإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب.

وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الصندوق الخيري الاجتماعي بدراسة أثر مشروع «مسار مركبات النقل الموجه» على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين «الأشخاص ذوي الإعاقة» من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية.