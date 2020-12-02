شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 6 مشاريع لمواجهة الأمطار والسيول بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إنه يجري حاليا استكمال تنفيذ 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى شملت: مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام «UP03»، مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع حي النخيل طريق الحرمين، مشروع حي التيسير، مشروع حي الأصالة.
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