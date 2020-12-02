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إنجاز 6 مشاريع لمواجهة الأمطار والسيول بجدة

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أنجزت أمانة محافظة جدة، 6 مشروعات لشبكات مياه الأمطار ودرء أخطار السيول من إجمالي 12 مشروعا يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية قدرت بمليار و284 مليون ريال. وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار م. غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة شملت: مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا، مشروع حي الواحة، بالإضافة لمشاريع تحت إجراءات الاستلام الابتدائي تضمنت، مشروع محطة الرفع لنفق السلام، مشروع ميدان السارية، مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، ميدان الكرة الأرضية، فيما تضمنت مشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و500 متر، وتركيب 623 منهولا و876 مصيدة أمطار، بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأضاف إنه يجري حاليا استكمال تنفيذ 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى شملت: مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام «UP03»، مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع حي النخيل طريق الحرمين، مشروع حي التيسير، مشروع حي الأصالة.

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