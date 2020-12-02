شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان أول منظمة إنسانية تستجيب لنداء جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

زار فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جمهورية جنوب السودان للاطلاع على أضرار الفيضانات وتقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بتلمّس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية جنوب السودان.

والتقى فريق المركز، خلال زيارته، بنائب رئيس الجمهورية ربيكا ناندين دي مبيور في العاصمة جوبا، التي رحّبت بالفريق الزائر مقدّمة شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على مبادرتهما الإنسانية تجاه بلادها، مثمّنة ما يقوم به المركز في هذا الإطار.

وقالت إن مركز الملك سلمان للإغاثة يُعدّ أول منظمة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط تستجيب لنداء جمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للبلاد.

كما التقى الفريق وزير الخارجية باتريس خميسة واني، ووزير الشؤون الإنسانية بيتر مجوك ديت، ووزير التعليم العام أوت دينق أشويل، ووزير الشباب والرياضة الدكتور البينو بول ضيو، ومعالي وزير الرعاية الاجتماعية آيات واريلا. وجرى خلال تلك اللقاءات بحث ما يمكن تقديمه في المجال الإنساني والإغاثي للمتضررين في المناطق المتأثرة من الفيضانات ومخيمات النازحين في جمهورية جنوب السودان.

ومن المنتظر أن يقوم فريق المركز بجولات تقييم الاحتياج الإنساني في أرض الميدان في المناطق المتأثرة خلال الأيام القليلة المقبلة.