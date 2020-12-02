شكرا لقرائتكم خبر عن 430 حقيبة شتوية لنازحي مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 430 حقيبة شتوية للنازحين إلى مخيمات رحبة وماهلية بمحافظة بمأرب، وذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م.

وتشتمل الحقيبة على 860 جاكيتًا كبيرًا، و860 جاكيتًا صغيرًا، و860 كنزة كبيرة، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.