شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تبحث مساواة الجنسين في التمويل والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان، على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية.

واستعرض، خلال جلسته الخامسة للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة د. عواد العواد «عن بعد»، أمس، نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.