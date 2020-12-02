شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وقائية لـ11 كم بطريق أبو حدرية والان نبدء بالتفاصيل
وعززت الوزارة أعمال الصيانة الدورية ونظافة طريق دائري الأحساء، وإزالة الرمال المتجمعة على الأسطح الإسفلتية. إضافة إلى معالجة الشقوق في مناطق متفرقة على طول طريق البطحاء - سلوى.
وأشارت إلى أنه ضمن أعمال الصيانة العادية لرفع مستوى السلامة على الطرق يجرى حاليا تجديد دهانات طريق «الهفوف - حرض» بطول ٧٢.٦٣كم. لافتة إلى تنفيذ أعمال الصيانة العادية والمتمثلة بصيانة محطات الإنارة بطريق الملك سعود.
وأضافت إنها انتهت من صيانة طبقة السطح الإسفلتي وتنفيذ أعمال الدهانات وعيون القطط العاكسة بطول ٦.٢٥٠كم على طريق النعيرية - حفر الباطن. إضافة إلى أنه جار تعديل المخرج المؤدي إلى سيهات على طريق الظهران - الجبيل.
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