شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث الشيخ العتيق عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهدا بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وفصل في بيان خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك. وتأتي تلك البرامج واللقاءات في تعزيز الأمن الفكري بين منسوبي فرع المنطقة الشرقية، والجهود المبذولة بإقامة الملتقيات والبرامج الدورية لأفراد المجتمع، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكريا وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية.
وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالشرقية الشيخ فهد الثبيتي أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند.
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