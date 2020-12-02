شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة بـ«السعودي العالمي» للتطوع والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف اليوم تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي من خلال الفعاليات والبرامج التطوعية والموجهة لأفراد المجتمع ومن خلال إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص في إطلاق تلك المبادرات بما يتناسب مع طموح وطننا وحكومتنا الرشيدة.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن مشاركة مختلف الجهات في تلك المناسبة تعزز التكامل والتعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في مجال العمل التطوعي والوصول إلى مليون متطوع بنهاية عام 2030.
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