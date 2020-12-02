شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة المشاريع التنموية بأبرق الكبريت ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

تفقد محافظ الخفجي محمد الهزاع، أمس الأول، يرافقه رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني الخدمات التي تقدمها البلدية في مركز أبرق الكبريت، واطلع خلال الزيارة على آخر المستجدات بالمشاريع وسبل تطويرها وكيفية إيجاد الحلول لمتطلبات الأهالي.

وأكد أهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر، وكذلك الاستماع للآراء وكيفية العمل على تطويرها والوقوف على المبادرات الزراعية، والتأكيد على الاهتمام بالزراعة وريها بشكل مستمر لتوسيع الرقعة الخضراء بالمركز، وتم أيضا الوقوف على أعمال النظافة.

وأوضح م. الحميداني أن البلدية تسعى لإيجاد المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات البلدية، من خلال إزالة النفايات والأتربة من شوارع المركز أولا بأول، بالإضافة إلى رفع كثبان الرمال والتباحث حول إيجاد حل حول كيفية منع الكثبان الرملية من الوصول إلى المركز.