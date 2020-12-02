شكرا لقرائتكم خبر عن 374 متعافيا من كورونا.. واستمرار تراجع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 374 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا»، ليصل عدد المتعافين إلى 347176 حالة.

وبيَّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 263 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357623 حالة، من بينها 4540 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 649 «حرجة»، بينما بلغ عدد الوفيات 5907 حالات، بإضافة 11 وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 46372 فحصا مخبريا جديدا. ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏