شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 350 سيارة تالفة من شوارع الطائف والان نبدء بالتفاصيل
وشرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، عقب انذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنبًا للإزالة، بينما تستمر جهود رصد وإزالة الهياكل الخربة لتعزيز أعمال معالجة المشوهات البصرية وأعمال النظافة الميدانية.
وأوضحت الأمانة أنها رصدت شكاوى عده تقدم بها الأهالي من تضررهم من وجود هياكل خربة تستغل المواقف وتساهم الشوارع وتجمّع والنفايات؛ مما استدعى المتابعة الميدانية من قِبَل ممثلي الأمانة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.
وأضافت إن كافة البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم نقلها - على الفور - لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة وتعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدّمة في المجالات كافة.
وتهدف الحملة الميدانية الى إزالة المشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري وتحرير الشوارع من الهياكل التالفة التي تُركت لفترات طويلة بالمواقف.
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