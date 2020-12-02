شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل ببرنامج اكتشاف الموهوبين حتى 24 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني قبل إغلاق التسجيل في 24 ديسمبر 2020.

وقدّم نائب الأمين العام في المؤسسة د. باسل السدحان، دعوة إلى أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في برامح موهبة المتعددة، خاصة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي انطلق حاليًا في نسخته الحادية عشرة بشراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على أن يتم تقديم برامج متقدمة في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتقنية من قِبَل موهبة وإدارات الموهوبين بوزارة التعليم لمَن يحققون درجات عالية في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة المرتبط بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وقال نائب أمين عام «موهبة»، خلال حديثه في أولى المحاضرات التوعوية التي دشّنتها «موهبة» بالتزامن مع التسجيل في البرنامج الوطني، إن العائد الاجتماعي والاستثماري للإنفاق على الموهوبين يبلغ 8 أضعاف، وأن كل ريال ينفق على رعاية الموهوبين يحقق 8 ريالات كعائد استثماري على المجتمع، لافتًا إلى أن باب التسجيل في المقياس سينتهي في 24 ديسمبر المقبل على أن تعلن النتائج في 4 أبريل 2021.

وأضاف إن هناك نمطَين للاختبار، أحدهما محوسب والآخر عن بُعد، موضحًا أن أعداد المرشحين في البرنامج وصلت منذ انطلاقته في 2011 لأكثر من 550 ألف طالب وطالبة، وزاد عدد المختبرين على 400 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المؤهلين أكثر من 133 ألف طالب وطالبة.

وبيّن أن عدد الطلاب الذين تمّ اكتشافهم في المقياس وإلحاقهم بفصول موهبة تخطي 24 ألفًا منذ 2009 وحتى 2020.