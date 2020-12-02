شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل نظام الأشعة المركزية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت صحة المدينة المنورة نظام الأشعة المركزية من خلال ربط أكثر من 60 جهازًا وحفظ أكثر من 40 ألف صورة أشعة. وأبانت «الصحة» أن نظام الأشعة المركزية يخدم أكثر من 600 مستفيد، خاصة بعد اقتران عدة مستشفيات طرفية بنظام الأشعة البُعدية بالمنشآت الطبية.

يُذكر أن البرنامج بدأ بربط الأشعة الخاصة بجلطات الدماغ ويفعّل البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يقوم استشاريو جراحة المخ والأعصاب بإرشاد وتوجيه الطبيب المعالج في المستشفيات الطرفية بما يجب فعله، بما يسهم في التدخل المبكر لعلاج المريض قبل نقله وتحويله للمستشفيات الرئيسة. كما جرى البدء بربط أجهزة عيادات متابعة الحمل في البرنامج بالتعاون مع فريق الرعايه الصحية، وربطه ببرنامج وزارة الصحة للذكاء الاصطناعي؛ بهدف مساعدة الأطباء والممارسين الصحيين في تشخيص مرضى فيروس كورونا المستجد.