شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وقال الملك المفدى: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».



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