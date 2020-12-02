شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كرتون تمور و430 حقيبة شتوية من «سلمان للإغاثة» لأسر الضالع ومأرب والان مع التفاصيل
وضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، وزع المركز أمس 430 حقيبة شتوية للنازحين إلى مخيمات رحبة وماهلية بمحافظة مأرب، تشتمل على 860 جاكيتا كبيرا، و860 جاكيتا صغيرا، و860 كنزة كبيرة، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.
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