محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة. البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-02 سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة. 02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 01:29 AM إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة. ، البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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