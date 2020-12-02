، شاهد.. النحل يثير الرعب على طائرة بمطار الهند.. و"المدني" يرشه بالماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويعد من الحالات النادرة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو، يظهر فيه فِرق الدفاع المدني عبر عربة الإطفاء ترش الماء على سرب من النحل، تجمع على مقدمة طائرة إيرباص 320 في مطار كالكاتا بالهند.

وتم تداول الفيديو بنطاق واسع أمس. وقد تسبب النحل في تعطيل وتأخير الرحلة في حادثة نادرة الوقوع بعالم الطيران.