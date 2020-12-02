شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تحول روضة العكرشية لبحيرة كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):هطلت أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على روضة "العكرشية" التي تبعد عن الرياض 140 كيلو متراً .
وحولت الأمطار روضة العكرشية إلى بحيرة كبيرة في وسط الصحراء؛ حيث ظهرت بمنظر مبهر.
وتشتهر روضة " العكرشية " بمنظرها الجذاب بعد هطول الأمطار حيث تتجمع السيول بكميات كبيرة.
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