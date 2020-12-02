شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خادمة تسحر عائلة مخدومها بعد مغادرتها المملكة وتطلب 30 ألف ريال لفكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن طلال الشيباني والد المفقود " متعب "، قصة غريبة عن مرض ابنه وإصابته بخلل نفسي وذهني، وذلك بعد مشاجرته مع خادمة إندونيسية كانت تعمل لديهم في المنزل.

وأضاف " الشيباني " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " أن ابنه متعب تشاجر مع الخادمة الإندونيسية وقام بضربها، موضحا أنها هددته بالانتقام منه بعد سفرها إلى بلدها.

وأبان والد المفقود " متعب " أنه ذهب بابنه إلى رقاة شرعيين وأخبروه أنه يعاني من سحر، مردفا أنه أثناء القراءة عليه تحدث تشنجات له غير عادية.

وتابع: " أنهم تواصلوا مع الخادمة الإندونيسية التي أكدت أنها قامت بعمل سحر له وطلبت 30 ألف ريال من أجل فكه، مردفا أنه عرض عليها 50 ألف ريال ولكنها أغلقت جوالها ولم تعد ترد.