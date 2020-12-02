مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يدخل على خط «لنجعلها خضراء»

زرعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 نخلة على أرض المهرجان، الذي أزاح الستار عن النسخة الخامسة، ضمن المشاركة في حملة «لنجعلها خضراء».

وتم اختيار شجرة النخل التي ترمز إلى الكرم والعطاء، بالإضافة لفوائدها البيئية الأخرى، وقدرتها على العيش أطول فترة ممكنة؛ حيث تزينت مقرات المركز الإعلامي، وخيمة الملاك، ومخيم الاتحاد السعودي للهجن إضافة إلى المستشفى الميداني للقوات المسلحة وبقية مرافق المهرجان بالنخل.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة لنجعلها خضراء، من أجل تغطية 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومترًا شمال شرقي الرياض، على مساحة تتجاوز 225 كيلو مترًا مربعًا ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنويًا ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن.

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