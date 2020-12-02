شركة صافر تدعو الى تفريغ ناقلة صافر من النفط بشكل فوري

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

حذرت شركة صافر من الصيانة “الخفيفة” التي ستتم للناقلة في البحر الأحمر، لأنها في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشددة على أن توقف الخطر مرهون بتفريغها من النفط بشكل فوري.



وأكد مسؤول رفيع في الشركة “أنهم أبلغوا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة، لكنه لم يحدد الجهة التي أبلغت شركته التي تملكها الحكومة اليمنية، إلا أنه تساءل عن أبعاد الصيانة «الخفيفة» وحدودها قائلاً: “هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟”، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وحذر من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها.وأضاف: “بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه… ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً”.

وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة «صافر» مطلع فبراير المقبل أو آخر يناير، حسب وقال لمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك “تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول إلى الخزان، والخطط اللوجيستية”.