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نظام الغرف التجارية الجديد يعفي المشتركين الجدد من المقابل المالي 3 سنوات
اشتمل على منهجية واضحة ومؤشرات لقياس الأداء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية.
وأوضح القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نظام الغرف التجارية الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على العديد من الموضوعات، ومن بينها نظام الغرف التجارية.
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