شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب وفتاة في برنامج تطوير مهارات المتطوعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظم مكتب وزارة الرياضة بالطائف، ممثلاً في قسم النشاطات الشبابية، وبالتعاون مع وكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية، اليوم (الثلاثاء)، برنامجاً خاصاً لتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات، يشمل أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، ويستمر لمدة 5 أيام، إذ ينتهي مزامنة مع اليوم العالمي للتطوع، ويعمل على تقديم برنامج مكثف لتأهيل المتطوعين للعمل مستقبلاً في برامج وأنشطة وفعاليات مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف.

ويقدم البرنامج المكثف 15 لقاء لمدة 5 أيام، ويتنوع بين جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تطوعية تصقل قدراتهم ورؤيتهم للوصول للريادة بمجال العمل التطوعي.

ودشن البرنامج في يومه الأول مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، الذي أوضح أن البرنامج يهدف لصناعة لبنة من المتطوعين والمتطوعات ملمين بواجباتهم وحقوقهم وجاهزين لتقديم المبادرات النوعية التي تعكس العمل التطوعي وفوائده بالمجتمع. وقال إن هذا البرنامج لن يكون الأخير، إنما هو انطلاقة لبرامج وفعاليات سيتبناها المكتب الفترة القادمة.