شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمي يقف على المراحل المنتهية والمتعثرة بـ«محايل - سعيدة الصوالحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، يرافقه مدير فرع وزارة النقل بالمحافظة المهندس عبدالله المحائلي، ورئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب، على مشروع طريق سعيدة الصوالحة محايل، الذي يبدأ من كوبري بحر أبوسكينة حتى مركز السعيدة، وتم الاجتماع بالمقاولين، وحثهم على بذل الجهود وتذليل كافة الصعاب والعقبات التي تتسبب في تأخير العمل.

وقال العاصمي إن المشروع يمر بـ5 مراحل بطول 55 كلم، الأولى 11 كلم تبدأ من تقاطع بحر أبوسكينة باتجاه السعيدة منتهية ومسلمة، والثانية بطول 14 كلم ونسبة الإنجاز 81% ومتعثرة، والمرحلة الثالثة 4 كلم تبدأ من الكوبري المتعثر باتجاه الغرب للسعيدة منتهية ومسلمة.

والمرحلة الرابعة 13 كلم ونسبة الإنجاز 4%، أما المرحلة الخامسة 15 كلم ونسبة الإنجاز فيها 55%، وتتماشى مع البرنامج الزمني للمشروع.

وأكد أن الزيارة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمتابعة المشاريع حرصاً على راحة مواطني المنطقة من السهل إلى الجبل، وبإشراف ومتابعة من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي.