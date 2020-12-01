شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر في استراحة بمحافظة الخرج، وتوثيقه ذلك ونشره متباهيا بفعله ومعرضا حياة الحاضرين للخطر، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.



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