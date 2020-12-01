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انتقد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء تعمُّد إيران إلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.
وتفصيلاً، قال الجبير: إن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على السعودية، واتهامها بالتسبب بما يحدث في إيران.
وأضاف الجبير في تغريدات على تويتر: "ربما عندما يحدث - لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران ستتهم السعودية بالتسبب به أيضًا!".
وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الاغتيالات لا نقرُّها بأي شكل من الأشكال، وليست من سياسة السعودية، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".
وتابع: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف أننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 11:53 PM
قال إن الاغتيالات لا نقرُّها بأي شكل من الأشكال على عكس النظام الإيراني"الجبير": اليأس يدفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها
انتقد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء تعمُّد إيران إلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.
وتفصيلاً، قال الجبير: إن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على السعودية، واتهامها بالتسبب بما يحدث في إيران.
وأضاف الجبير في تغريدات على تويتر: "ربما عندما يحدث - لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران ستتهم السعودية بالتسبب به أيضًا!".
وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الاغتيالات لا نقرُّها بأي شكل من الأشكال، وليست من سياسة السعودية، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".
وتابع: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف أننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".
، "الجبير": اليأس يدفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها ،
المصدر : الخليج 365
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