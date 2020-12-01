، "نقل عسير"  يشيد بجهود الشركاء المساهمين في تحقيق أهداف الوزارة برؤية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشراري" أشاد بانخفاض نسبة الوفيات عام 2019 وحتى تاريخ 31 /10/ 2020

ذكر المهندس مطلق الشراري أن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أولى موضع السلامة المرورية على طرق منطقة عسير جل اهتمامه من خلال رئاسته للجنة النقاط السوداء وكان ذلك دعمًا قويًا من سموه لخطط وأهداف الوزارة. وهو الاهتمام ذاته من رأس الهرم في الوزارة المهندس صالح الجاسر وزير النقل الذي كان حريصًا كل الحرص على تحقيق أهداف الوزارة في رؤية 2030 ما أثمر ولله الحمد عن نتائج غير مسبوقة في عام 2020 وأشاد فرع وزارة النقل بمنطقة عسير بجهود الشركاء المساهمين في تحقيق أهداف الوزارة برؤية المملكة.

وأشار إلى انخفاض نسبة الوفيات عام 2019 فقط 30 ٪ مقارنة مع عام 2018 بينما وصلت نسبة الانخفاض من تاريخ 1 / 1 /2020 وحتى تاريخ 31 / 10/ 2020 إلى 52 ٪ مقارنة للفترة نفسها من عام 2019.

كما أوضح المهندس الشراري أن لتوجيه ومتابعة المهندس بدر الدلامي نائب الوزير لشؤون الطرق دورًا كبيرًا من خلال دعم فرع وزارة النقل بمشروعات الطرق كافة بما فيها (تنفيذ + صيانة) نتج عنها منجزات كبيرة خلال عامي 2019 ، 2020 من أهمها تنفيذ عدد 38 مشروعًا تمثل 72 وصلة وأكثر من 775 كيلومترًا و 26 جسر واد وتقاطعات علوية وخمس عقبات ويجري تنفيذ عدد من المشروعات بمبلغ تجاوز 3 مليارات ريال وبنسبة إنجاز تجاوزت 60 ٪.

يضاف لها مشروعات صيانة عادية ووقائية لعشرة عقود بطول تجاوز خمسة آلاف كيلو متر وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال ..

وقد انعكست تلك المنجزات على رفع مستوى طرق منطقة عسير وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات على الطرق للعام الثاني على التوالي..

ونوّه المهندس الشراري بمشروعات ومبادرات السلامة التي أطلقتها الإدارة العامة لسلامة الطرق بالوزارة بدعم وتوجيه من وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي وإشراف مباشر من مدير عام سلامة الطرق المهندس محمد العبود ولغة الأرقام لعدد مشروعات ومبادرات سلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال يعطي مؤشرًا واضحًا على اهتمام وزارة النقل في جانب السلامة..

وأشاد المهندس مطلق الشراري بدور الشركاء المهم من الجهات الأمنية وقدم شكره إلى اللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير والعقيد يحيى الشهراني مدير إدارة مرور منطقة عسير وكذلك العقيد محمد الدوسري قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير على جهودهم الملموسة التي أسهمت في دعم ومساندة فرع وزارة النقل بمنطقة عسير على تحقيق أهداف وزارة النقل في رؤية المملكة 2030 بخفض نسبة الوفيات 52 ٪ على طرق الوزارة من خلال الاشتراك مع المختصين بالفرع بتحديد النقاط السوداء (التي تتكرر فيها حوادث السيارات) ووضع الحلول المناسبة والضبط المروري للسرعات على الطرق وهي جهود مشكورة دعمت خطط وزارة النقل الطموحة لرفع مستوى السلامة.