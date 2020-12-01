، ألمانيا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عملية دهس ،

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قالت السلطات الألمانية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم دهساً اليوم في منطقة ترير، مشيرة إلى عدم توفر دليل على وجود دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث حتى الوقت الحالي.
وقال وزير داخلية ولاية راينلاند بالتينيت، روغر ليفينتز، في مؤتمر صحفي حول الحادث، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح شبه بالغة، فيما عانى كثير غيرهم من آثار الصدمة النفسية اللاحقة على الحادث.
وذكر نائب قائد شرطة المنطقة أن قائد السيارة منفذ الهجوم كان يقودها في مسار متعرج بمنطقة المشاة، وتم العثور عليه بسرعة.
وأفاد النائب العام لمنطقة ترير، غربي البلاد، بأنه لا توجد حاليا مؤشرات لدوافع دينية أو سياسية وراء الحادث.
ألمانيا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عملية دهسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
قالت السلطات الألمانية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم دهساً اليوم في منطقة ترير، مشيرة إلى عدم توفر دليل على وجود دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث حتى الوقت الحالي.
وقال وزير داخلية ولاية راينلاند بالتينيت، روغر ليفينتز، في مؤتمر صحفي حول الحادث، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح شبه بالغة، فيما عانى كثير غيرهم من آثار الصدمة النفسية اللاحقة على الحادث.
وذكر نائب قائد شرطة المنطقة أن قائد السيارة منفذ الهجوم كان يقودها في مسار متعرج بمنطقة المشاة، وتم العثور عليه بسرعة.
وأفاد النائب العام لمنطقة ترير، غربي البلاد، بأنه لا توجد حاليا مؤشرات لدوافع دينية أو سياسية وراء الحادث.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:30 PM
قالت إنه لا دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث
قالت السلطات الألمانية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم دهساً اليوم في منطقة ترير، مشيرة إلى عدم توفر دليل على وجود دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث حتى الوقت الحالي.
وقال وزير داخلية ولاية راينلاند بالتينيت، روغر ليفينتز، في مؤتمر صحفي حول الحادث، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح شبه بالغة، فيما عانى كثير غيرهم من آثار الصدمة النفسية اللاحقة على الحادث.
وذكر نائب قائد شرطة المنطقة أن قائد السيارة منفذ الهجوم كان يقودها في مسار متعرج بمنطقة المشاة، وتم العثور عليه بسرعة.
وأفاد النائب العام لمنطقة ترير، غربي البلاد، بأنه لا توجد حاليا مؤشرات لدوافع دينية أو سياسية وراء الحادث.
، ألمانيا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عملية دهس ،
المصدر : الخليج 365
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