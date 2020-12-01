شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من 98% خلال 3 شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة انخفاض عددحالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من 98% في الثلاثة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تطبيق الاحترازات الصحية.
ووجه وزير الصحة سؤالا عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟".
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