عمالة وافدة تلجأ لحيلة «غير نظامية» بالرياض.. والجهات الأمنية تتدخل

لجأت عمالة وافدة لأساليب غير نظامية، بالعمل دون تراخيص نظامية خلف أبواب ورش مغلقة بالرياض، بينما تدخلت الجهات الأمنية ومراقبو أمانة المنطقة لضبطهم.

وقالت أمانة منطقة الرياض، عبر موقع «تويتر»، إن مراقبيها وبمشاركة الجهات الأمنية، ضبطوا عمالة وافدة، تعمل خلف أبواب الورش المغلقة (دون تراخيص نظامية) بعد أن حوَّلوها إلى مساكن مخالفة للأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية، وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مشتركة قامت بها عدة جهات حكومية على المخالفين، وتبين أن العمالة الوافدة حوَّلت الورش لسكن عمال بالمخالفة للضوابط، وبدون مراعاة اشتراطات الدفاع المدني المطبقة في هذا الشأن وتم تحرير المخالفات بحقهم.

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