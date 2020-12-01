الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط.. «الزكاة والدخل» تحدد الكيفية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط، فيما يتعلق بضريبة الدخل على المنشآت.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن هذه الخدمة تتيح إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها المنشآت صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

متطلبات وخطوات الاستفادة بالخدمة

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة جميع المكلَّفين المسجَّلين في الزكاة وضريبة الدخل.

وحددت الهيئة، آلية وخطوات وطريقة الاستفادة من هذه الخدمة، وهي كالتالي:

- سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الرابط التالي (من هنا).

- انتقل إلى علامة تبويب «الزكاة وضريبة الدخل».

- انتقل إلى طلب خطة تقسيط.

- اختر «طلب جديد».

- قم بتعبئة الطلب ثم سدد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط.

- في حالة الموافقة على الطلب سيصل المقدم إشعار بخطة التقسيط.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن مدة الرد على الطلب هي 20 يومًا من أيام العمل بعد سداد الدفعة المقدمة واستكمال كل الوثائق.

وبينّت هيئة الزكاة والدخل، المتطلبات اللازمة الأساسية والضرورية اللازمة لتنفيذ الخدمة هي كالتالي:

- سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط.

- توضيح مبررات طلب التقسيط.

- تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- تقديم كل الإقرارات المستحقة.

- سداد جميع المستحقات الأخرى.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل» تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

عقوبات لغير الملتزمين.. «الزكاة والدخل»: 5 عناصر لا بد من توافرها في الفاتورة الضريبية