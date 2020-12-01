تعاون بين الهلال الأحمر ومدينة سلطان

وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مذكرة تعاون مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، لتبادل الخبرات وتطوير ودعم البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية، حيث وقّع عن الهيئة الدكتور جلال محمد العويسى رئيس الهيئة، فيما وقع عن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن حمد بن زرعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم تكامل الجهود والتعاون وتنمية المشاريع التعاونية التي يمكن القيام بها على أرض الواقع لخدمة قضايا المجتمع وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، كما تهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف الطرفين في مجال التثقيف الصحي المجتمعي.