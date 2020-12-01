إغلاق 107 منشآت مخالفة بعسير

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق 107 منشآت تجارية وصحية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات النظامية، والتدابير الاحترازية المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية، وصادرت الفرق الرقابية الميدانية 2256 كجم من الأغذية غير الصالحة للأكل، بعد أن نفذ المراقبون جولاتٍ وصلت إلى 2908 جولات، بمشاركة 800 مراقب بلدي.
وتركزت المخالفات المرصودة على المنشآت التجارية والصحية، في تدني مستوى النظافة، ومخالفة الشهادات الصحية، وسوء التخزين والتداول، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كوفيد 19».
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