فحص العمالة يرصد مخالفات للتستر التجاري

رصد فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، عددا من المخالفات التجارية ضد مجموعة من المقيمين، تزاول أعمالها بطريقة غير نظامية، ومخالفة لأنظمة العمل.

جاء ذلك مساء أول من أمس، من خلال جولة لجنة فحص مساكن العمالة، التي تقودها إمارة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا، حيث تم توجيه تهمة التستر التجاري لعدد من المقيمين، الذين يمارسون مهنة الخياطة داخل سكنهم الشخصي، وتم التحفظ عليهم من قِبل الجهات الأمنية، واستدعاء أصحاب عملهم.

وقامت اللجنة بالوقوف على أحد المجمعات التجارية، وسط منطقة نجران، والخاص ببيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. كما عاينت اللجنة عددا من مساكن العمالة، وبعض المحلات التجارية، للوقوف على جاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الصحية، وإنذار عدد منها في معالجة بعض الأمور، بشكل يضمن سلامة المواطن والمستهلك.

يُذكر بأن اللجنة تقودها إمارة منطقة نجران، وتضم وزارة التجارة والشؤون الصحية وشرطة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.