أعلن مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية بإمارة الباحة بالتشارك مع مجلس الجمعيات عن إطلاق حملة التسجيل في برنامج «ريف» التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يستهدف دعم الأسر المنتجة في المجالات الريفية الزراعية وفق المنتجات المتاحة في برنامج الدعم من خلال جمعيات المحافظات. ويهدف برنامج «ريف» إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
ويستقبل المركز طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية ولجان التنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لدعم الأسر المنتجة في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.