حملة لدعم الأسر المنتجة في الباحة

أعلن مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية بإمارة الباحة بالتشارك مع مجلس الجمعيات عن إطلاق حملة التسجيل في برنامج «ريف» التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يستهدف دعم الأسر المنتجة في المجالات الريفية الزراعية وفق المنتجات المتاحة في برنامج الدعم من خلال جمعيات المحافظات. ويهدف برنامج «ريف» إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.

ويستقبل المركز طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية ولجان التنمية.