السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستكمل مشروع الربط التقني في شبكة "معين"



عرعر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

استكملت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة تقنية المعلومات إجراءات الربط التقني في شبكة "معين" التي تمتلكها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتُعد شبكة بحثية وطنية موازية لشبكة الإنترنت الحالية وبسرعات عالية، لخدمة الأغراض العلميـة والبحثيـة والصناعية، حيث تتمتع بالربط البيني مع الشبكات البحثية المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة.

وثمّن معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري هذه الخطوة التي سوف تسهم في توفير التسهيلات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية ودعم عمليات التطوير والابتكار، التي ستكون أحد أهم الممكنات التي ستعزز من التحوّل الرقمي في الجامعة، وتمكين قطاعاتها من تقديم خدمات نوعية للمستفيد بصورة رقمية وآمنة، تساعد على تحقيق برنامج التحوّل الرقمي في الدولة، الذي يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

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22:05ت م

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