السعودية اليوم / روسيا تتجاوز حاجز الـ40 ألف وفاة بكورونا



موسكو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 569 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بيان أنه سُجلت 26402 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2,378,000.

// انتهى //

21:44ت م

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موسكو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 569 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 40464 حالة وفاة.وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بيان أنه سُجلت 26402 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2,378,000.// انتهى //21:44ت م0216

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