

روما 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 785 حالة وفاة و 19350 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56361 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى1,620,000.

// انتهى //

21:39ت م

0211



روما 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 785 حالة وفاة و 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56361 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى1,620,000.// انتهى //21:39ت م0211

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 19350 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.