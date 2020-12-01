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2020-12-01 السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا حزب الله منظمة إرهابية متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لحزب الله منظمة إرهابية . ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.



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