شكرا لقرائتكم السعودية ومصر: أي محاولة للتأثير على الملاحة هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعودية ومصر: أي محاولة للتأثير على الملاحة هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين
أكدتا أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر
متابعات الخليج 365 - واس
أكدت المملكة ومصر أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر، مشددتين على أن أي محاولة للتأثير على الملاحة هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاستقبال رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.
حضر الاستقبال والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ومصر: أي محاولة للتأثير على الملاحة هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.