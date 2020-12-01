شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره المصري يرأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاستقبال، رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين. حضر الاستقبال والاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.



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