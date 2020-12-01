شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء السيول بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة محافظة جدة 6 مشروعات لشبكات مياه الأمطار ودرء أخطار السيول من إجمالي 12 مشروعا يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية قدرت بمليار و284 مليون ريال.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا، ومشروع حي الواحة، إضافة لمشاريع تحت إجراءات الاستلام الابتدائي تضمنت مشروع محطة الرفع لنفق السلام، مشروع ميدان السارية، مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية، فيما تضمنت مشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفا و500 متر، وتركيب 623 منهولا و876 مصيدة أمطار، بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأشار المهندس غسان الزهراني إلى أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، شملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع حي النخيل طريق الحرمين، مشروع حي التيسير، ومشروع حي الأصالة. مبينا أن المرحلة الأولى تتضمن مشروعات أخرى منها ما هو تحت الترسية وبعضها في مرحلة إجازة العقد، بجانب حزمة مشاريع في مرحلة التصميم.

ولفت وكيل أمين محافظة جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار، إلى أن المشروعات الإنشائية على مستوى المحافظة المنفذة أخيرا وتلك التي يجري تنفيذها ستضيف إلى المدينة نحو 124 كلم طوليا من الأنابيب، مما يسهم في رفع نسبة تغطية الشبكة في المدينة.

وفي سياق متصل أنجزت أمانة جدة نحو 87% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل، والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة، بتكلفة إجمالية للعقد تتجاوز الـ129 مليون ريال، والمتوقع الانتهاء منه بحلول مارس 2021.

وأوضحت الأمانة أن المخطط العام لتصريف مياه الأمطار قسم مدينة جدة إلى 17 منطقة، معتمدا على هيدرولوجية وطبوغرافية المنطقة لتحديد الأحواض المائية. لافتة إلى أن المشروع يتضمن تقديم دراسات حلول تصريف مياه الأمطار للمناطق المستهدفة على مستوى مدينة جدة، وعرض خطة إنهاء المخطط الشامل لتصريف مياه الأمطار، بجانب تقديم إجراءات الاستجابة لملاحظات مكتب إدارة المشاريع، وإعادة طرح حلول التصريف لبعض المشاريع تحت التنفيذ، وتسليم محاضر الاجتماعات وورش العمل والجداول الزمنية وعرض التقارير اللازمة.

6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار: