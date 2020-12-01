الشورى يطالب بالتوسع في نشرالثقافة الحقوقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - على قرار يتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية، وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وتضمن القرار تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء، ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء.

وفي شأن آخر طالب الشورى، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.

المشروعات الجديدة

ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتضمن قرار المجلس مطالبة هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتوسع في البرامج والمشروعات التي تعزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للطاقة على مستوى العالم.

وفي شأن آخر ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي.

وبينت اللجنة في توصياتها، أن على الصندوق الخيري الاجتماعي دراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناء على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.