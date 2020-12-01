شكرا لقرائتكم خبر ورشة في جامعة أم القرى عن حماية المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» ورشة تفاعلية عبر منصتها الافتراضية بعنوان «حماية المال العام»، ضمن مبادرة وطننا أمانة «المرحلة الثانية» التي أطلقتها الهيئة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، ووكيل الهيئة أحمد الزيد، ووكلاء الجامعة.

وأكد الدكتور آل مذهب أهمية مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، حفاظا على المال العام، مبديا حرص جامعة أم القرى على بناء وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وجرى خلال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج «وطننا أمانة» بدر الشهراني، وقدمها المستشار القانوني بالهيئة سعد العثمان، مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، إضافة إلى استعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.