، شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشاهد طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر

بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.

ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "الخليج 365" .