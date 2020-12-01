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بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.
ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "الخليج 365" .
شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاءفلاح الجوفان الخليج 365 2020-12-01
بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.
ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "الخليج 365" .
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
08:57 PM
مشاهد طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر
بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.
ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "الخليج 365" .
، شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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